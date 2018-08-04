Священник смотрел на Россию из своего BMW X5 и попал в смертельное ДТП

В Саратовской области произошла авария с участием Lada Kalina и BMW X5, в котором ехал настоятель Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге архимандрит Серафим. Об этом сообщает Пятый канал.

Священнослужитель находился в салоне BMW, но за рулем был другой человек, который не справился с управлением. Кроссовер вылетел на встречную полосу, столкнувшись с Lada Kalina. В результате погибла сидевшая в Lada пассажирка, водитель этого авто госпитализирован с травмами.

По информации канала, всех, кто ехал в BMW, отпустили.

Сообщается, что баварский кроссовер (стоимость новой модели начинается от 4,6 миллиона рублей) принадлежит архимандриту Серафиму. Тот во время аварии находился в составе некой делегации, осуществлявшей поездку по России. Куда именно направлялся священнослужитель, неизвестно.

Судя по фотографиям с места ДТП, которые опубликовал местный сайт «ЧП Саратов», автомобильный номер BMW X5 — А587МР 178 — свидетельствует о регистрации машины в Санкт-Петербурге. Портал также уточняет, что в BMW находились двое мужчин, они отказались от госпитализации.

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