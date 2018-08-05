Появились подробности смертельной аварии с BMW X5 священника

В Санкт-Петербургской епархии подтвердили информацию о том, что настоятель Сампсониевского собора архимандрит Серафим (в миру Михаил Шкредь) попал в ДТП в Саратовской области.

В епархии пояснили, что священнослужитель совершал «частное паломничество», а не ездил по стране в составе делегации, о чем сообщал Пятый канал.

В публикации также сказано, что экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови водителя, находившегося за рулем принадлежащего настоятелю BMW X5.

Архимандрит Серафим, сидевший в салоне машины, не пострадал в результате аварии. Вместе с тем, как следует из другого сообщения на сайте Санкт-Петербургской митрополии, его не было на литургии в храме в саратовском селе Малиновки, которую 5 августа совершил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

ДТП с участием BMW X5 петербургского настоятеля произошло 4 августа. Водитель баварского кроссовера не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Lada Kalina. Погибла сидевшая в Lada пассажирка, водителя этого авто госпитализировали с травмами. По информации Пятого канала, архимандрита и его водителя отпустили с места аварии.

На сайте областного управления МВД сообщений об этом инциденте нет.

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