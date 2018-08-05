У певчей церковного хора украли Lexus за шесть миллионов рублей

Внедорожник Lexus LX450 стоимостью шесть миллионов рублей украли у певчей церковного хора в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным источника, автомобиль премиум-класса угнали с Рыбацкого проспекта в субботу, 4 августа. Он принадлежит 52-летней хористке Вознесенского собора, которая приехала навестить сына. Внедорожник она приобрела около года назад. В бардачке в момент угона находился полный пакет документов на автомобиль.

Также в багажнике лежал велосипед марки Land Rover. Согласно открытым данным, его цена варьируется от 40 до 98 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне настоятель Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге архимандрит Серафим попал в ДТП в Саратовской области. Он был на пассажирском сиденье своего BMW X5, когда водитель не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina. В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля.

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