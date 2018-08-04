Пьяный военный комиссар на Украине насмерть сбил молодых родителей

Военный комиссар в Херсонской области Украины в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил молодую пару. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора страны Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Мужчина и женщина погибли в пятницу, 3 августа, из-за травм, полученных в результате наезда в поселке Чаплинка.

«В результате ДТП... двое несовершеннолетних детей остались без родителей», — отметила Сарган.

Виновник аварии задержан, решается вопрос о признании его подозреваемым в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В мае на территории Крыма пьяный инспектор ГИБДД попал в ДТП, в результате которого погибли женщина и годовалый ребенок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!