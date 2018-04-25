Сбежавших с места ДТП водителей разрешили признавать пьяными

Судьи Конституционного суда (КС) России признали неконституционной норму, согласно которой водитель, скрывшийся с места ДТП до прибытия полиции, не может быть признан пьяным по свидетельским показаниям или другим доказательствам. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает пресс-служба суда.

«Норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП. Это ставит их в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии. (...) В этой части данное законоположение не соответствует Конституции», — говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, теперь у законодателей есть год, чтобы изменить существующие нормы. До внесения поправок сохранится действующий порядок, то есть водителя, скрывшегося с места ДТП до медицинского освидетельствования, нельзя будет признать пьяным, даже если он употреблял спиртные напитки перед тем, как сесть за руль.

В феврале стало известно, что МВД России вновь пришлось опровергать информацию об издании приказа, якобы обязывающего водителей автотранспорта пользоваться защитными шлемами.

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