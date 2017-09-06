В МВД опровергли данные об изменении стандартов российских автономеров

МВД России опровергло появившуюся ранее в СМИ информацию о грядущем изменении формата автономеров в стране. Об этом в среду, 6 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-центре ведомства.

Материалы по теме Для японок нужен поменьше Госномера для машин и мотоциклов поменяют вид и размеры

«Распространенная в некоторых СМИ информация об изменении стандартов государственных номерных знаков не соответствует действительности», — рассказал собеседник агентства. Также он указал, что никаких изменений стандартов в настоящее время не планируется и не обсуждается.

Днем в среду СМИ сообщили о возможном появлении новых форматов автомобильных номеров, которые будут похожи на номера, распространенные в Европе. Отмечалось, что новый формат, который планируется ввести в 2018 году, будет содержать четыре цифры, четыре буквы, государственный флаг и надпись RUS.