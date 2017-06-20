В полиции Москвы отреагировали на сообщения о запертом в машине медвежонке

Московская полиция не обнаружила нарушений при перевозке циркового медвежонка, который несколько дней просидел в запертом автомобиле. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Собеседник агентства уточнил, что животное находилось в специальном вольере.

В свою очередь агентству «Москва» в правоохранительных органах рассказали, что медвежонка нашли вечером в понедельник, 19 июня, в автомобиле на территории Новых Черемушек. «Гражданин, работник цирка, перевозил животное, сделал остановку на время», — пояснили в пресс-службе полиции.

Ранее во вторник отмечалось, что зверя заметили в машине в одном из гаражно-строительных кооперативов.

В то же время неофициальную информацию о том, что медвежонок является артистом театрально-культурного центра Славы Полунина, в учреждении опровергли. «Наш центр занимается только театральной деятельностью, у нас в штате числятся только клоуны, дрессировщиков и животных в нем нет», — сказала собеседница РИА Новости.

