Спасавшийся от пожара медвежонок погиб под поездом в Красноярском крае

Транспортная полиция проводит проверку по факту гибели медвежонка под колесами поезда в Красноярском крае. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

О животном, лежащем на путях, сообщили железнодорожники. «На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции совместно с охотоведом. Выяснилось, что трехмесячный медвежонок был смертельно травмирован подвижным составом на расстоянии 1 километра от поселка Тинской», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день путейцы видели недалеко от участка железной дороги группу медведей — мать с тремя детенышами. Вероятно, их выгнали из леса пожары, бушующие в соседней Иркутской области.

По информации министерства лесного комплекса Иркутской области, за минувшие выходные было ликвидировано 24 пожара.

В конце апреля в Иркутской области из-за пожаров был введен режим ЧС.

В 2013 году в Иркутской области медведь забрался в дачный домик и съел кастрюлю борща, которую хозяева оставили остывать на веранде.