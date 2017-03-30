Югорский губернатор озаботилась сохранением медвежьих культов

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) Наталья Комарова предложила создать реестр носителей традиций медвежьих культов. С такой инициативой она выступила на полях форума «Арктика — территория диалога» в Архангельске, передает ТАСС в четверг, 30 марта.

Комарова отметила, что Югра разрабатывает проект фестиваля о медведях в обрядах и традициях коренных народов Севера. «В целях сохранения этой важнейшей составляющей культурной традиции мы предлагаем Северному форуму (объединению глав северных регионов нескольких стран, в том числе России, США и Исландии — прим. «Ленты.ру») создать единый реестр носителей традиций медвежьих культов, владеющих их локальными вариантами и особенностями», — сказала она.

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По мнению главы региона, следует также запустить центр документальных материалов, который будет создавать и распространять сюжеты о посвященных медведям праздниках.

Наталья Комарова также выступила с инициативой о создании консультационного совета по традиционным видам спорта коренных северных народов. Она привела в пример греблю на обласах (традиционные сибирские лодки — прим. «Ленты.ру»), соревнования по которой обычно посвящаются древнему югорскому обряду поклонения духу воды.

21 марта глава Югры сообщила, что в регионе за последние десять лет вдвое выросло число представителей коренных народов, живущих традиционным укладом.