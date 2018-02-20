В МВД вновь озаботились защитными шлемами для водителей

Министерству внутренних дел России вновь пришлось опровергать информацию об издании приказа, якобы обязывающего водителей автотранспорта пользоваться защитными шлемами. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе отмечается, что еще 31 марта 2017 года МВД выступило с опровержением информации, «тем не менее некоторые СМИ снова проявили интерес к данной теме и опубликовали новую версию несуществующего нормативного правового акта».

«МВД России повторно заявляет, что указанные публикации содержат ложную информацию», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она призвала прессу «более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность министерства, и пользоваться официальными источниками информации».

В городском паблике Тюмени был размещен скрин приказа главы МВД генерала полиции Владимира Колокольцева, который гласит, что 7 апреля 2018 года вступает в действие поправка к Правилам дорожного движения, сообщил портал Ura.ru. Из опубликованного документа следует, что водители автомашин, не оборудованных подушками безопасности, выезжая за пределы населенных пунктов, обязаны надевать защитный шлем на голову. По данным издания, большинство пользователей не поверило фейку, но нашлись предприимчивые горожане, готовые продать шлемы по доступной цене.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!