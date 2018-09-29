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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье увеличилось до 20

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В результате аварии, которая произошла в Подмосковье, пострадали 20 человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее сообщалось о 11 пострадавших.

«Пострадали 20 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные проходят амбулаторное лечение», — рассказал собеседник агентства.

Авария произошла утром 29 сентября в Луховицком районе. На трассе М-5 «Урал» в Московской области автобус, перевозивший сотрудников магазина «Магнит», столкнулся с внедорожником. После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. Движение на автотрассе затруднено.

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