Появились кадры смертельной аварии с участием певца Луконина

В сети появилась видеозапись ДТП, в котором погиб певец, баритон Михаил Луконин. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ в понедельник, 17 сентября.

Авария произошла на Псковском шоссе под Санкт-Петербургом в воскресенье, 16 сентября. На дороге столкнулись грузовик и три легковых машины, одна из них отлетела в кювет. Луконин скончался в ДТП, информации о других пострадавших нет.

Автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура, передает РИА Новости.

Михаилу Луконину было 49 лет. В 2000 и 2001 годах он удостаивался звания «Мистер романс», а его музыкальный диск «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» был номинирован на премию «Грэмми».

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