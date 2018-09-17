Умер певец Михаил Луконин

Петербургский певец, баритон Михаил Луконин умер в воскресенье, 16 сентября в автокатастрофе на Псковском шоссе под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает InterMedia.

Михаилу Луконину было 49 лет. В 2000 и 2001 годах он удостаивался звания «Мистер романс». В его репертуар входило около 800 произведений на восьми языках. Луконин выпустил восемь альбомов. Музыкальный диск «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» номинирован на премию Грэмми.

30 августа на 81-м году жизни скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Причиной смерти стала четвертая стадия рака. Певец лечился от онкологии 15 лет.

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