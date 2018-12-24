Глава ГИБДД захотел увеличить штрафы за незначительное превышение скорости

Финансовая ответственность за превышение скорости в России должна быть пересмотрена и, возможно, увеличена, сказал глава ГИБДД Михаил Черников в эфире радио «Милицейская волна».

Черников отметил, что в настоящее время превышение на 20-40 километров в час — это одно из самых массовых нарушений ПДД, и ответственность за это минимальная, ограничивается штрафом в 500 рублей, который во время льготного периода уменьшается в два раза. «То есть 250 рублей, и я могу на 40 километров превышать тот максимальный порог, который существует», — уточнил он, добавив, что разница между 60 и 100 километрами в час огромная, часто из-за такого нарушения происходят серьезные ДТП.

«Вот здесь нужно все переосмыслить. Снижать ли порог, может, усиливать ответственность, но в первую очередь в основу всего ложится организация дорожного движения. Пока не будут четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, принимать какие-то такие решения, они не должны быть или должны быть очень сильно и серьезно взвешены», — подчеркнул начальник ГИБДД.

МВД и Минтрансу поручено до 1 марта 2019 года подготовить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ужесточению наказаний за нарушение ПДД, а также рассмотреть вопрос о введении наказания за превышение скорости на 10 километров в час.

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