Российских лихачей начнут штрафовать за опасную езду

Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение в размере 5 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 12 ноября, глава ведомства Михаил Черников сообщил ТАСС.

«Разработан законопроект, который предусматривает изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение, запрет на которое в 2016 году был введен в ПДД. Предполагаемая административная ответственность — штраф в размере 5 тысяч рублей», — сказал Черников.

Он отметил, что в Госдуму внесены разработанные другими ведомствами законопроекты, затрагивающие вопросы безопасности дорожного движения. «Например, это законопроект, разработанный Минтрансом, об усилении административной ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути: предлагается увеличить штраф за нарушение до 5 тысяч рублей», — отметил Черников.

Кроме того, в пресс-службе ГИБДД рассказали агентству, что водители не будут подвергаться наказанию в виде административного штрафа за отсутствие зимней резины на своих автомобилях в соответствующее время года.

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