ГИБДД показала новые водительские права

ГИБДД России впервые представила внешний вид новых водительских прав. На лицевой стороне удостоверения в правом нижнем углу появится значок руля, сообщает «Коммерсантъ».

Впервые с 2009 года, когда вступил в действие текущий регламент, на российских водительских правах будет обозначение на иностранном языке. Надпись «водительское удостоверение» планируется продублировать на французском (permis de conduire) и английском (driving licence) языках.

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

Отмечается, что на задней стороне нового удостоверения в левом верхнем углу появится QR-код.

Ранее 23 августа сообщалось, что на оснащение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) микрочипами МВД России планирует потратить до 2024 года около 35,6 миллиардов рублей. Выдавать такие права и СТС смогут только в тех подразделениях ГАИ, где есть «технические возможности для оформления таких документов».

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