Чипы для новых водительских прав обойдутся в 36 миллиардов рублей

МВД России до 2024 года планирует потратить около 35,6 миллиардов рублей на оснащение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) микрочипами. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа министерства.
Документы нового поколения планируется оснастить микрочипом и новыми степенями защиты, чтобы уменьшить риск подделок. Выдавать такие права и СТС смогут только в тех подразделениях ГАИ, где есть «технические возможности для оформления таких документов».
«Издание проекта приказа (...) потребует выделение финансирования МВД России на указанные цели, которое уже предусматривается в рамках реализации Плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 2018-2024 годы», — говорится в пояснительной записке.
Министерство ежегодно планирует закупать в среднем 18 миллионов чипов, меньше всего в нынешнем году — всего 10 миллионов. Суммы закупок в 2018-2024 годах варьируются от 2,6 (2018 год) до 6,1 миллиардов (2024 год) рублей. В этом году закупки уже включены в план министерства, а следующие ожидают утверждения.
22 августа сообщалось, что электронные чипы, на которые будет записываться информация о водителях, станут главным нововведением водительских прав в России.
Внешний вид прав также изменят. В частности, впервые с 2009 года, когда вступил в действие текущий регламент, на российских водительских правах появится обозначение на иностранном языке. Теперь название «водительское удостоверение» будет переведено на французский (permis de conduire) и английский (driving licence) языки.