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Путин повысил госпошлины за водительские права и загранпаспорт

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об увеличении госпошлины за выдачу ряда документов нового образца. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, госпошлина за получение национального водительского удостоверения вырастает с 2 до 3 тысяч рублей. Загранпаспорт, содержащий электронный носитель информации, обойдется россиянам в 5 тысяч рублей вместо нынешних 3,5 тысячи.

Таким образом, президент поддержал выводы правительства о том, что увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.

Изменения в Налоговый кодекс были приняты Госдумой 19 июня и одобрены Советом Федерации 27 июня 2018 года.

18 июня министерство финансов предложило ввести с 1 июля пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму свыше 500 евро, а с 2019 года — свыше 200 евро, однако позже ведомство отказалось от этой идеи. Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет 1000 евро.

22 марта правительство обсудило возможность изменения налогов. Сообщалось, что в кабмине поднимались вопросы о повышении НДФЛ на 2 процентных пункта, до 15 процентов, введении необлагаемого минимума, проведении двух налоговых маневров, обнулении экспортной пошлины при повышении НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), введении торгового сбора с оборота и отмене льготной ставки НДС.

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