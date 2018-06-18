Правительство определилось с пошлинами на интернет-покупки

Директор департамента таможенной и налоговой политики министерства финансов Алексей Сазанов заявил, что власти не будут облагать пошлинами все покупки россиян в иностранных интернет-магазинах до 2020 года, сообщает ТАСС.

«Там можно разные обсуждать варианты, их (Федеральной таможенной службы, ФТС — прим. «Ленты.ру») вариант тоже можно рассматривать, но переходить к нему можно не раньше 2020 года. Надо понимать, что при снижении стоимостных нормативов ввоза какое влияние это будет оказывать на загрузку людей, загрузку информационных систем — готовы они или нет. Если это будет происходить плавно, то можно говорить о дальнейшем снижении», — сказал Сазанов.

Материалы по теме Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно

По его словам, Минфин в целом поддерживает предложение ФТС облагать пошлинами все покупки россиян в иностранных интернет-магазинах, независимо от их суммы.

С 1 июля порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижен в два раза — с 1000 евро до 500. Далее, по словам Сазанова, Минфин будет «двигаться, получая обратную связь».

О предложении ФТС облагать пошлиной любые покупки в иностранных интернет-магазинах стало известно 17 июня. По подсчетам ведомства, это может принести бюджету дополнительные 25 миллиардов рублей в год.

По нынешнему закону, граждане России могут заказывать в иностранных магазинах товары общей стоимостью до 1000 евро в месяц весом не более 31 килограмма и не платить за них пошлины. При превышении этих значений размер пошлины составит 30 процентов от стоимости покупки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!