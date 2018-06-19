Власти за сутки передумали по поводу пошлин на интернет-покупки

Минфин и Минкомсвязь обсуждают новый вариант поэтапного снижения беспошлинного порога для товаров из зарубежных интернет-магазинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Согласно обновленному плану, снижение порога с тысячи евро до 500 евро в месяц отложат на полгода, до 1 января 2019 года. Также планируется снизить порог до 100 евро с 1 июля 2019 года и снять ограничение на количество таких посылок. Однако окончательное решение пока не принято.

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Накануне директор департамента таможенной и налоговой политики Министерства финансов Алексей Сазанов сообщал, что порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов будет снижен в два раза с 1 июля.

Он также заявил, что власти не будут облагать пошлинами все покупки россиян в иностранных интернет-магазинах до 2020 года, комментируя соответствующее предложение ФТС.

Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет тысячу евро в месяц, при этом вес товаров не должен превышать 31 килограмм. При превышении этих значений размер пошлины составит 30 процентов от стоимости покупки.

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