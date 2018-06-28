Налог на интернет-покупки захотели ужесточить

Министерство финансов снова предлагает изменить схему введения пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке электронной коммерции.

Взимать пошлины теперь предлагается за посылки суммарной стоимостью дороже 500 евро в месяц и весом более 31 килограмма с 1 июля 2018 года. Через год беспошлинный порог составит уже 100 евро за одно отправление и 200 евро суммарно в месяц на одно физическое лицо. Отмечается, что документ должен быть согласован до 1 июля.

Сейчас порог беспошлинного интернет-шопинга составляет тысячу евро в месяц, при этом вес товаров не должен превышать 31 килограмм. При превышении этих значений размер пошлины составит 30 процентов от стоимости покупки.

Власти не могут определиться со схемой введения пошлин на интернет-покупки еще с апреля. Изначально предполагалось, что порог беспошлинного ввоза товаров будет снижен в два раза с 1 июля. Дальнейшее снижение до 200 евро планировалось с 1 января 2019 года или с 1 июля 2019 года.

Однако потом стало известно, что снижение порога с тысячи евро до 500 евро в месяц хотят отложить до 1 января 2019 года. Власти также обещали не облагать пошлинами все покупки россиян в иностранных интернет-магазинах до 2020 года.

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