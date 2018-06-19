Найденные на указ Путина деньги пойдут на поддержку нефтяников

Минфин России внес изменения в готовящийся законопроект о налоговом маневре в нефтяной отрасли, введя льготы для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных далеко от экспортных рынков — в Поволжье, на Урале и в Сибири. На эти цели планируется выделить 330 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В частности, речь идет о получении так называемого возвратного акциза на нефть с повышающимся коэффициентом. Возвратный акциз должен компенсировать заводам отсутствие субсидии при налоговом маневре — повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижении экспортных пошлин, а повышающийся коэффициент компенсирует транспортные издержки НПЗ.

РБК отмечает, что после выхода нового майского указа президента Владимира Путина, на реализацию которого нужно было найти восемь триллионов рублей, власти запланировали взять часть средств с нефтяных компаний. При этом денег на «дополнительное стимулирование модернизации» до недавнего времени выделять не собирались.

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Изначально бюджет планировал получить благодаря налоговому маневру 1,6 триллиона рублей в 2019-2024 годах. Но после поправок, введенных для компаний, подпавших под санкции, и независимых НПЗ, этот показатель, по оценкам аналитиков и Минфина, снизился больше чем на 100 миллиардов рублей. Новые льготы могут лишить бюджет еще 330 миллиардов рублей в течение шести лет.

Путин 7 мая подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. Документом определяются основные ориентиры развития страны, в первую очередь в социально-экономической сфере. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, новый майский указ обойдется бюджету в восемь триллионов рублей.

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