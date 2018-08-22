Стали известны изменения в облике водительских прав

МВД России подготовило проект ведомственного приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации», меняющего вид водительских прав. Документ в среду, 22 августа, опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Главным нововведением станет внедрение прав с электронным чипом, на который будет записываться информация о водителях.

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Внешний вид прав также изменят. В частности, впервые с 2009 года, когда вступил в действие текущий регламент, на российских водительских правах появится обозначение на иностранном языке. Теперь название «водительское удостоверение» будет переведено на французский (permis de conduire) и английский (driving licence) языки.

23 июля стало известно, что в России разрабатывается закон, который запретит должникам по алиментам сдавать экзамен на водительские права.

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