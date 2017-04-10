Автошколы попросили дать им право принимать экзамены вместо ГИБДД

Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило позволить образовательным учреждениям принимать водительские экзамены вместо ГИБДД. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по транспорту, сообщает RT.

Отмечается, что идея передать полномочия автошколам в самой Госавтоинспекции возникла в 2016 году. Тогда МВД разработало проект приказа, однако, по данным источника телеканала, к первой версии документа у Минюста возникли замечания. Позднее документ был скорректирован и 3 апреля повторно направлен в ведомство.

С 1 сентября 2016 года в России вступил в силу новый порядок сдачи экзаменов на водительские права и получения соответствующих удостоверений. В частности, за ошибку в теоретической части экзамена теперь назначаются дополнительные вопросы, а количество упражнений на площадке выросло до пяти.