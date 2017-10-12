Инспекторам ГИБДД разрешили курить при общении с водителями

Министерство внутренних дел утвердило новый административный регламент, который описывает работу сотрудников ГИБДД; в нем, в частности, отсутствует запрет на курение при общении инспектора с водителем. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 20 октября.

Кроме того, теперь сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили для проверки документов не только на стационарных постах.

Материалы по теме Служебный капкан За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством

14 августа стало известно, что инспекторам ГИБДД собираются запретить курить и грубо выражаться в ходе разговора с участниками дорожного движения. Соответствующая инициатива содержалась в версии регламента, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.

Предполагалось, что инспектор не должен говорить в пренебрежительном тоне, быть заносчивым, предъявлять неправомерные и незаслуженные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение. Сотруднику предписывалось воздержаться от «высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений».

В настоящее время действует регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения, утвержденный в 2009 году.