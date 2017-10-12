Инспекторам ГИБДД разрешили курить при общении с водителями

Министерство внутренних дел утвердило новый административный регламент, который описывает работу сотрудников ГИБДД; в нем, в частности, отсутствует запрет на курение при общении инспектора с водителем. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 20 октября.
Кроме того, теперь сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили для проверки документов не только на стационарных постах.
14 августа стало известно, что инспекторам ГИБДД собираются запретить курить и грубо выражаться в ходе разговора с участниками дорожного движения. Соответствующая инициатива содержалась в версии регламента, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.
Предполагалось, что инспектор не должен говорить в пренебрежительном тоне, быть заносчивым, предъявлять неправомерные и незаслуженные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение. Сотруднику предписывалось воздержаться от «высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений».
В настоящее время действует регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения, утвержденный в 2009 году.