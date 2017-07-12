Служебный капкан

Утро вторника, 11 июля, омрачила кровавая трагедия: в торгово-офисном центре, расположенном в доме 27 по Алтуфьевскому шоссе в Москве, в один из кабинетов ворвался неизвестный, застрелил находившуюся там сотрудницу, а потом покончил с собой. Позже выяснилось, что жертва и душегуб — бывшие любовники. Подробности трагического происшествия выясняла «Лента.ру».
Утренние выстрелы
Первая информация о случившемся на Алтуфьевском шоссе поступила примерно через час после выстрелов.
«Инцидент произошел в доме №27 по Алтуфьевскому шоссе. Мужчина зашел в торгово-офисный центр, поднялся в один из офисов, где в кабинете, рассчитанном на несколько сотрудников, выстрелил в одну из находившихся там женщин. Затем он подошел к ней, добил контрольным выстрелом в голову и совершил самоубийство», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
В столичном главке Следственного комитета России (СКР) подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что на место выехала следственно-оперативная группа. Позже старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова рассказала, что следствием установлен факт близких отношений убитой женщины и мужчины, совершившего убийство.
«По предварительным данным, мужчина произвел не менее четырех выстрелов в свою сожительницу», — сказала она, добавив, что следователи устанавливают мотивы преступления. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Подробности утренней трагедии появились уже днем.
«Мужчина 1966 года рождения ранее служил в Центре специального назначения (ЦСН) ГИБДД России, уволился в звании полковника милиции. Затем на протяжении примерно десяти лет трудился в частном охранном предприятии, откуда недавно уволился. В офисе именно этой организации и произошла стрельба», — рассказал собеседник редакции в правоохранительных органах.
По его словам, убитая (1972 года рождения) трудилась в том же ЧОП; стрелок выпустил в нее четыре пули, прежде чем покончить с собой. Стрелял он, по сведениям собеседника «Ленты.ру», из наградного пистолета Макарова, который предположительно получил за службу в Чечне.
Загадочные мотивы
По данным Telegram-канала паблика Mash, стрелка звали Анатолий Соломахин. Он был сотрудником ЦСН ГИБДД России. Учитывая, что это подразделение дорожной полиции занимается обеспечением безопасности первых лиц государства, у Соломахина были серьезные связи. Выйдя в отставку, он оказывается в ЧОП, где трудится долгие десять лет, причем не простым охранником, а руководителем одного из подразделений. По словам источника «Ленты.ру», сожительницу полковника милиции звали Рамиля Н., она работала в том же ЧОП в должности генерального директора.
Впрочем, все могло быть совсем не так, как кажется на первый взгляд. Источник в правоохранительных органах сообщил kp.ru, что убитая действительно числилась генеральным директором ЧОП и арендовала в бизнес-центре офис, однако фактическим руководителем организации мог быть как раз Анатолий Соломахин, который, уйдя из ГИБДД, занялся частным бизнесом.
«Сейчас рассматриваются две версии случившегося: ревность и разногласия по работе — возможно, какие-то денежные вопросы», — проинформировал осведомленный источник.
Смерть по семейным обстоятельствам
Как отмечает издание, сотрудники полиции в ходе беседы с одним из родственников Н. выяснили, что женщина долгое время встречалась с Соломахиным, они довольно давно жили вместе, но несколько дней назад в их отношениях произошел разлад.
Как передает телеканал «360» со ссылкой на Тамару Кузнецову, соседку бывшей супруги Соломахина, две недели назад он вернулся к жене. «Вроде как ее муж, много лет его не было», — сказала Кузнецова, уточнив, что мужчину видели в районе подвыпившим.
Версию о том, что причина трагедии, вероятнее всего, кроется в любовных делах, подтверждает и источник «Ленты.ру», знакомый с ситуацией: «По предварительным данным, вначале Соломахин и Н. расстались, затем мужчина ушел из организации, однако общение они не прекратили и, судя по всему, регулярно ругались. Об этом, в частности, свидетельствуют слова других сотрудников, которые часто слышали телефонные разговоры на повышенных тонах между убийцей и жертвой».
А был ли аффект?
Но какими бы сильными ни были чувства, далеко не каждый решится из-за них на убийство. Тем более интересна последовательность и характер действий преступника. Днем 11 июля в сети появилось видео с камер наблюдения торгово-офисного центра на Алтуфьевском шоссе, запечатлевшее происходившее там до и во время убийства с последующим суицидом.
На кадрах видно, как вначале в офис поднимается стрелок, а затем — жертва. Но между тем, как Соломахин зашел в офис и как туда попала Н., есть временной разрыв. Фактически это означает, что убийца мог буквально сидеть в засаде, карауля жертву и дожидаясь, когда она придет на рабочее место. А это никак не стыкуется с версией о спонтанном убийстве в состоянии аффекта, о котором первоначально сообщалось. Как бы там ни было, события утра 11 июля подкинули работы следователям, которым теперь придется разбираться в запутанных мотивах кровавого преступления.