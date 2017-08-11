Минэкономразвития предложило снимать техосмотр на видео

Минэкономразвития разрабатывает поправки в закон о техосмотре, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию процедуры. Как пишет газета «Известия», документ разрабатывает специально созданная рабочая группа, в которую входят представители ведомства, ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и РСА.

Необходимость поправок в министерстве объясняют тем, что в стране распространилась практика покупки диагностических карт без проведения осмотра автомобиля. В настоящее время для оформления полиса ОСАГО необходимо предоставлять результаты техосмотра, однако некоторые страховые агенты и посредники предлагают купить их «пакетом».

Чтобы исключить подобную практику, предполагается установить требования к оснащению операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». Издание поясняет, что на снимке должен быть виден номер автомобиля, а также время и место диагностики, а видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам.

В настоящее время техосмотр проводят организации, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков, он же осуществляет контроль за их деятельностью и проверку на соответствие требованиям аккредитации. За деятельностью РСА, в свою очередь, надзор осуществляет Банк России.

3 июня 2016 года МВД предложило существенно усилить контроль за процедурой технического осмотра автотранспорта, обосновывая инициативу тем, что отмечается существенный рост числа ДТП с участием технически неисправных автомобилей, а также количества погибших и раненых в авариях. В основном неисправности касаются тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управления, ходовой части и шин.