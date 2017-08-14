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Автоэксперты оценили проект новых правил поведения для сотрудников ГИБДД

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Проект новых правил поведения для сотрудников ГИБДД, опубликованный в понедельник, 14 августа, на портале нормативно-правовых актов оценили автоэксперты. По словам главы Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, документ закрепляет правила этики, которых инспекторы уже придерживаются, пишет «Российская газета».

«Времена фамильярности какой-то, оскорблений, угроз — они уже прошли, их уже нет», — рассказал РИА Новости координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Глава столичного профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил о ненужности нового регламента. «Весьма логично, что гаишник не может курить при разговоре с водителем, — по нынешнему законодательству курение в общественном месте запрещено, а те места, где стоят инспекторы, всегда являются общественными. Никакой дополнительный запрет здесь не нужен», — пояснил он «Известиям».

Председатель Движения автомобилистов России рассказал изданию, что «все это далеко от главных проблем взаимоотношений инспекторов с водителями». По его мнению, важнее уделить внимание содержательной части общения, а не его форме. «Возмущает другое: вымогательство, грубое незнание закона или его игнорирование со стороны сотрудников», — подчеркнул автоэксперт.

В проекте нового регламента предусмотрен запрет на курение и грубые выражения при общении инспекторов ГИБДД с водителями. Кроме того, сотрудник полиции не должен говорить в пренебрежительном тоне, быть заносчивым, выдвигать незаслуженные обвинения и провоцировать противоправное поведение. «Сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним [водителям] на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания», — отмечено в документе.

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