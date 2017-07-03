Большинство россиян доверились сотрудникам ГИБДД

Свыше половины россиян доверяют сотрудникам ГИБДД. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство респондентов (57 процентов) считают, что служба в целом справляется с поставленными задачами. Треть опрошенных с этим не согласны. При этом за последние два года с сотрудниками ГИБДД сталкивались около 60 процентов участников исследования.

Согласно данным опроса, уровень коррумпированности гаишников снизился. Два года назад о продажности инспекторов говорили 32 процента опрошенных, сейчас этот показатель упал до 23 процентов. В сфере медицины, по мнению респондентов, напротив, вырос уровень коррупции. Так, в 2016 году о непорядочности медиков говорил 21 процент опрошенных, а сейчас этот показатель вырос до 27 процентов.

Опрос проводился с 24 по 25 июня среди 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,5 процента.

По данным исследования, проведенного «Левада-Центром» в марте, большинство россиян не готовы мириться с коррупцией в органах власти. Лишь 5 процентов респондентов лояльно относятся к мздоимцам среди чиновников. Почти 80 процентов опрошенных уверены, что органы власти полностью или в значительной мере коррумпированы.