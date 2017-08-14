Инспекторам ГИБДД собрались запретить курить и грубить

Инспекторам ГИБДД собираются запретить курить и грубо выражаться в ходе разговора с участниками дорожного движения. Соответствующая инициатива содержится в новой версии регламента, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.

«Сотрудник обязан быть вежливым, тактичным, обращаться к ним [водителям] на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания», — отмечается в документе.

В частности, инспектор не должен говорить в пренебрежительном тоне, быть заносчивым, предъявлять неправомерные и незаслуженные обвинения, а также провоцировать противоправное поведение. Сотруднику придется воздержаться от «высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений».

В настоящее время действует регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения, утвержденный в 2009 году. Весной 2017 года был представлен новый документ, который позднее был доработан.