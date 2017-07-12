Уральца оштрафовали за отдых в полицейской форме

Жителя Миасса Челябинской области оштрафовали на тысячу рублей за отдых в лесу в куртке сотрудника ДПС, которым он не являлся. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Инцидент произошел в июне. Полицейские изъяли у уральца куртку, так как на ней сохранились шевроны и звезды капитана. Мужчина признал свою вину и объяснил, что вещь досталась ему от родственника, служившего в ГИБДД.

Мужчину привлекли к ответственности по статье 17.12 КоАП («Незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов»).

В апреле на Кубани аналогичное наказание получил мужчина, которого полицейские встретили в форменном обмундировании со знаками различия возле здания отдела МВД в городе Славянске.

В феврале был оштрафован житель Курганской области, который носил армейскую форму со знаками различия, привезенную домой после службы.