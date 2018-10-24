Росгвардейцы станут следить за водителями вместе с ГИБДД

С 24 октября Росгвардия будет следить за безопасностью дорожного движения. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Ura.ru.

«Правительство своим распоряжением предоставило ведомству соответствующие полномочия. Работа Росгвардии на новом направлении регламентируется постановлением кабинета министров № 1215. В документе, в частности, отмечается, что госнадзор в области безопасности дорожного движения поручен военной автомобильной инспекции Росгвардии», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Военной автомобильной инспекции (ВАИ) передали часть функций ГИБДД. В частности, предметом проверок будет являться соблюдение требований к изменению конструкции автомототранспортных средств и прицепов к ним. Это означает, что теперь сотрудники Росгвардии вправе останавливать автомобили для проверок.

Ранее 24 октября стало известно, что Росгвардия ищет стрелка на БТР-80 для «обеспечения правопорядка» при проведении массовых мероприятий, участия в оперативно-профилактических рейдах и спецоперациях. Соответствующая вакансия была опубликована на рекрутинговом портале SuperJob.

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