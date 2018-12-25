Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На некоторых федеральных трассах могут увеличить разрешенный лимит скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

В частности, до 110 километров в час можно будет разгоняться на некоторых участках трасс в Псковской области и Пермском крае. На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.

Как объяснили в компании, такое решение позволит снизить аварийность. Однако эксперты сомневаются в его целесообразности, так как водители будут больше уставать, отмечает издание.

В октябре стало известно, что в инфраструктурный план на период до 2024 года не вошли два мегапроекта — высокоскоростная магистраль (ВСМ) Краснодар — Грозный и автотрасса Джубга — Сочи. Отмечалось, что они не прошли отбор в силу недостаточного уровня проработки.

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