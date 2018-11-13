Дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь и снег

Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в мороз, дождь и снегопад. Это следует из соответствующего постановления Федерального дорожного агентства (Росавтодор), пишет газета «Известия».

В документе говорится, что дорожные работы возможно проводить при температуре до минус 10 градусов, а также во время дождя и снега при условии, что интенсивность осадков не превышает пяти миллиметров.

Дорожникам для работы в таких условиях требуется предварительно расчистить поверхность от снега, льда и любых загрязнений и просушить ее терморазогревателем. Для этого предлагается увеличить численность спецтехники на площадке в случае непогоды.

Как пишет РБК, «Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях» были подписаны и опубликованы на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор) в сентябре.

В Росавтодоре изданию пояснили, что документ носит «исключительно рекомендательный характер» и был разработан с целью увеличения продолжительности строительного сезона автомобильных дорог.

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