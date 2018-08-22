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Россияне отметили шампанским первый за 44 года асфальт во дворе

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Во дворе жилого дома в городе Канск Красноярского края впервые за 44 года уложили асфальт. Об этом сообщает региональный портал «Дела.ру».

К открытию обновленной придомовой территории устроили церемонию с перерезанием красной ленточки. На мероприятии присутствовали представители городской администрации. После завершения официальной части некоторым участникам церемонии налили шампанского.

«Вроде мелочь такая, заасфальтировали, стало ровненько, можно проехать, кататься... А у меня голос дрожит. Это значимо. Это настоящий праздник», — прокомментировал один из местных жителей.

Вместе с тем «Дела.ру» отмечает, что работы были проведены очень небрежно: местами заметны неаккуратно сделанные стыки, на выезде из двора асфальт нанесен на газон, также на пересечении с проходящей мимо дорогой заметна яма.

По данным городской администрации, в этом году в Канске по программе формирования комфортной городской среды была благоустроена 21 придомовая территория. На эти цели было потрачено 29 миллионов рублей.

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