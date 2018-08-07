Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам

Врачи скорой помощи и спасатели восемь километров катили по железнодорожным путям носилки с 67-летней жительницей деревни Татино Новгородской области, которой требовалась немедленная госпитализация. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Инцидент произошел 6 августа. По информации агентства, сосед пенсионерки позвонил в скорую и сообщил, что женщину парализовало. Выехавшие на вызов медики смогли добраться на автомобиле только до деревни Долгово в четырех километрах от дома пациентки. Вызванный на подмогу транспорт областного управления МЧС тоже не смог проехать по бездорожью этой болотистой и лесистой местности, и оставшуюся часть пути всем пришлось преодолевать пешком.

Когда спасатели и бригада скорой помощи добрались к женщине, ее положили на импровизированные носилки на колесах, которые поставили на рельсы и покатили от деревни Татино до деревни Болотной — там их ждала машина скорой, которая доставила пациентку в Центральную городскую клиническую больницу.

Весь путь от станции скорой помощи до больницы у врачей занял почти 12 часов. В клинике пенсионерку положили в реанимацию, ее состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Деревня Татино с населением в пару десятков человек практически отрезана от внешнего мира. Выехать отсюда можно только на одном из двух поездов, которые ходят в этот населенный пункт три раза в неделю.

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