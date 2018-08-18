Заводившие машину «с толкача» женщины-медики получили новый транспорт

Врачи Талданской участковой больницы (Приамурье), каждое утро вынужденные «с толкача» заводить единственный автомобиль скорой помощи, получат новый транспорт, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Амурской области.

«Автомобиль УАЗ специальной комплектации для перевозки пациентов, обслуживания пунктов скорой медицинской помощи и эвакуации пострадавших стоимостью около 700 тысяч рублей приобретен за счет средств бюджета Сковородинского района», — рассказали власти.

В правительстве региона пояснили, что выделяли больнице автомобиль в 2016 году, но вскоре машина попала в аварию. Тогда медикам предоставили «резервный транспорт, который периодически выходил из строя».

Ранее на YouTube появилось видео, на котором запечатлено, как пять женщин-медиков толкают автомобиль, чтобы он смог поехать. По данным «Амур.Инфо», местные жители жаловались на то, что фельдшеры вынуждены бегать на вызовы из-за проблем с транспортом.

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