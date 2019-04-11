Полицейского сбили на юге Москвы

Неизвестный на автомобиле Toyota на юге Москвы сбил полицейского и скрылся. Об инциденте на улице Генерала Белова сообщает РИА Новости в четверг, 11 апреля.

Водитель совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, уточнили в пресс-службе столичного главка МВД.

Полицейский обратился в медучреждение с телесными повреждениями.

В настоящее время ведется розыск злоумышленника.

В конце января житель Махачкалы сбил на автомобиле Mercedes-Benz без номеров сотрудника ДПС и покинул место происшествия. Полицейский был доставлен в больницу. Позже злоумышленник был задержан.

13 декабря прошлого года в Челябинске 15-летняя девушка сбила на автомобиле Mercedes-Benz инспектора ГИБДД. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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