Российский полицейский напился, сбил двух женщин и уехал

В Чувашии задержан полицейский, которого подозревают в совершении наезда на двух пожилых женщин в городе Ядрине, сообщает управление Следственного комитета по республике.

По предварительным данным, 19 января старший следователь отдела МВД России по Ядринскому району в состоянии алкогольного опьянения сбил на своем автомобиле Kia Rio двух женщин, которые шли по краю проезжей части дороги в попутном направлении. После этого мужчина покинул место аварии.

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79-летняя потерпевшая погибла от полученных травм на месте происшествия. 67-летняя пострадавшая была госпитализирована.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В управлении МВД по Чувашии сообщили, что полицейский «будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».

Ранее мэр Верхотурья (Свердловская область) Алексей Лиханов, сбивший 12-летнего ребенка и скрывшийся с места ДТП, был признан невиновным. Дело по статье 12.24. КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») было закрыто после того, как судмедэкспертиза признала телесные повреждения мальчика не причинившими вреда его здоровью.

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