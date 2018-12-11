Умер третий пострадавший в ДТП с братом Кадырова

Скончался водитель «Жигулей», госпитализированный в тяжелом состоянии после столкновения с автомобилем Mercedes двоюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщают «Кавказ.Реалии».

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При этом в региональном МВД отрицают, что за рулем иномарки находился родственник Кадырова глава Шалинского района республики Турпал-Али Ибрагимов, и возлагают вину на его троюродного брата, имя которого не называется. Издание отмечает, что в день похорон водителя в особняке Ибрагимова в селе Герменчук был траур.

ДТП произошло в ночь на 5 декабря в Грозном на улице Ханкальская. Водитель Mercedes врезался в «Жигули» и не пострадал. Во второй машине находилась семья из трех человек. Женщина и маленькая девочка скончались на месте, мужчину с тяжелейшими травмами доставили в больницу. Причиной аварии стало превышение скорости.

По информации «Кавказ.Реалий», охрана чиновника пыталась уничтожить доказательства аварии с участием Ибрагимова. Силовики отобрали телефоны у очевидцев происшествия, чтобы те не выложили в сеть фотографии с места происшествия, и обошли близлежащие дома, чтобы убедиться, что у жителей нет видеозаписей инцидента. Рамзан Кадыров был проинформирован о случившемся и пытался не допустить, чтобы родственники погибших объявили его двоюродному брату кровную месть.

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