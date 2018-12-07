Стало известно об устроившем смертельное ДТП брате Кадырова

В Чечне двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, возглавляющий Шалинский район республики, врезался за рулем Mercedes в «Жигули», в котором находилась семья из трех человек, сообщает «Кавказ.Реалии».

Двое пассажиров «Жигулей» — мать и дочь — от полученных травм скончались на месте. Выжившего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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По данным издания, охрана чиновника забрала телефоны у очевидцев происшествия, чтобы они не опубликовали снимки в сети. Представители Ибрагимова также обошли жителей близлежащих домов, чтобы убедиться в отсутствии у них видеозаписей ДТП.

Рамзан Кадыров, как пишет «Кавказ.Реалии», знает о произошедшем и пытается предотвратить развитие конфликта с родственниками погибших, чтобы те не объявили Ибрагимову кровную месть. Сам предполагаемый виновник ДТП находится в селе Герменчук.

Столкновение произошло поздно вечером во вторник, 4 декабря, в Грозном на улице Ханкальская. На странице Управления ГИБДД Чечни в Instagram опубликованы три фотографии с места происшествия. В подписи к ним сообщается, что погибли женщина 1996 года рождения и ее трехлетняя дочь. Причиной аварии стало превышение скорости.

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