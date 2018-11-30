Лошади Кадырова заработали в три раза больше хозяина

За четыре последних года лошади главы Чечни Рамзана Кадырова заработали на скачках в разных странах почти 100 миллионов рублей. Об этом говорится в материалах «Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Р» (ТИ-Р).

В центре пришли к выводу, что это в три раза больше задекларированного дохода главы Чечни за тот же период.

Всего, по данным ТИ-Р, у Кадырова 128 лошадей. Еще две фигурируют в реестре скачек в ОАЭ.

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Кони главы Чечни участвуют в соревнованиях, проходящих в России, Франции, Чехии, Германии и ОАЭ.

«Из-за санкций европейские деньги Кадыров так и не получил, поэтому мы не учитывали эти суммы при подсчете», — отмечается в исследовании.

Авторы добавили, что даже скромный в сравнении с зарубежным доход от российских скачек, за четыре года составивший 36,4 миллиона рублей, ощутимо превысил официальный, который достиг 29,3 миллиона.

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