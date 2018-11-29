Кадыров решил усилить «Ахмат» и сделать его вторым после UFC

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о планах по расширению чеченского промоушена World Fighting Championship Akhmat (WFCA). Его слова передает ТАСС.

«Если у нас выйдет, станем вторыми в мире, даже обойдем Bellator. Это для нашего региона очень хороший результат и для страны в целом. Хотим объединиться с Absolute Championship Berkut (ACB), две лиги объединим», — заявил Кадыров.

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WFCA основан на базе бойцовского клуба «Ахмат». Промоушен провел уже 53 номерных турнира. WFCA 54 пройдет 16 ноября в Бахрейне и будет проведен совместно с местной организацией Brave FC. Наиболее известным представителем организации был российский боец Александр Емельяненко. Однако тяжеловес покинул промоушен 8 ноября.

ACB вырос из бойцовского клуба «Беркут» в 2014 году. На счету организации 90 номерных турниров, последний из которых прошел в Москве 10 ноября. На данный момент промоушен не анонсировал новых событий.

Bellator — одна из ведущих бойцовских организаций мира. На счету которой уже 200 номерных турниров. Среди известных бойцов промоушена — Федор Емельяненко, Квинтон Джексон, Чэйл Соннен, Герард Мусаси. Мировой лидер в индустрии на данный момент — Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), функционирующий с 1993 года.

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