Бой на турнире MMA в Москве завершился массовой дракой

На турнире по смешанным единоборствам (MMA) промоушена Absolute Championship Berkut (ACB) в Москве произошла драка. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортивного журналиста Ярослава Степанова.
Инцидент случился после поединка между бойцами Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным. Нагибин был дисквалифицирован за удар после гонга, победа присуждена Караханяну.
Когда члены команды Нагибина после боя уходили в раздевалку, на них попытались напасть несколько армянских болельщиков. Произошла массовая потасовка, в которую вмешался ОМОН.
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