Бой на турнире MMA в Москве завершился массовой дракой

На турнире по смешанным единоборствам (MMA) промоушена Absolute Championship Berkut (ACB) в Москве произошла драка. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортивного журналиста Ярослава Степанова.

Странно, Но почему-то все решили, что бой Караханяна и Нагибина закончился после первого раунда. Да, Георгий был не готов продолжать. Но ему нашлась замена #acb #mma #acb90 #караханян #нагибин Фото опубликовано @1yaroslav.stepanov1

Инцидент случился после поединка между бойцами Георгием Караханяном и Тимуром Нагибиным. Нагибин был дисквалифицирован за удар после гонга, победа присуждена Караханяну.

Когда члены команды Нагибина после боя уходили в раздевалку, на них попытались напасть несколько армянских болельщиков. Произошла массовая потасовка, в которую вмешался ОМОН.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!