Кадыров подарил Mercedes отжавшемуся четыре тысячи раз пятилетнему чеченцу

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с пятилетним Рахимом Куриевым, который отжался более четырех тысяч раз, и от фонда Кадырова подарил ему автомобиль Mercedes белого цвета, сообщает ТАСС.

«Президент регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна передала тебе эту машину. Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — сказал мальчику глава республики.

Получив подарок, ребенок начал отжиматься на капоте автомобиля и заверил, что сможет побить свой рекорд и сделать до пяти тысяч отжиманий.

12 ноября чеченское министерство спорта признало Рахима Куриева новым национальным рекордсменом по количеству отжиманий: за 2 часа и 26 минут мальчик отжался без перерыва 4105 раз. Свое достижение он посвятил Рамзану Кадырову.

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