Пятилетний спортсмен из Чечни решил побить собственный рекорд

Пятилетний чеченец Рахим Куриев, который сделал 4105 отжиманий от пола за два с половиной часа, готов увеличить свой результат до пяти тысяч раз. Об этом сообщил отец мальчика Зелимхан Куриев, передает ТАСС.

Предыдущий рекорд Куриева не был официально зафиксирован Книгой рекордов России, поскольку во время отжиманий ребенок несколько раз отвлекался, чтобы передвинуть счетные палочки. «Для Рахима главное — видеть конечную цель. Именно для этого перед ним кладут специальные палочки, каждая из которых означает 100 отжиманий. Без них он теряется», — пояснил отец спортсмена. Он заявил, что мальчик готов улучшить свой результат и отжаться пять тысяч раз в присутствии любой комиссии.

Также Куриев-старший заверил, что такие нагрузки не вредят здоровью сына. Ребенок сдал все нужные анализы, в том числе кардиограмму, и по заключению врачей полностью здоров. Отец рассказал, что через 20 лет видит его олимпийским чемпионом.

12 ноября Рахим Куриев стал рекордсменом Чечни по количеству отжиманий, сделав 4105 повторений за два часа и 26 минут. Свое достижение он посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову, который после этого подарил мальчику автомобиль Mercedes белого цвета.

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