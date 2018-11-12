Пятилетний чеченец отжался больше четырех тысяч раз и побил рекорд

Министерство спорта Чечни зафиксировало новый национальный рекорд по количеству отжиманий. Как сообщает издание «Комсомольская правда на Северном Кавказе», его установил пятилетний Рахим Куриев.

Мальчику удалось сделать без перерыва 4105 отжиманий от пола за два часа и 26 минут. Куриев собирался повторить упражнение пять тысяч раз, но пока у него не хватило сил.

По словам родителей, ребенок занимается спортом уже несколько лет. В основном, он делает это дома под надзором отца, а не ходит в тренажерный зал. Мальчик умеет садиться на шпагат и держать планку, стоя на руках. К пяти годам Куриеву удалось наработать внушительный мышечный корсет.

Предыдущий рекорд по числу отжиманий среди мальчиков принадлежал пятилетнему Бату Боктаеву из Калмыкии: в декабре 2015 года ему удалось отжаться 4050 раз. До этого самым сильным мальчиком считался 7-летний киевлянин Андрей Косташ, сделавший упражнение четыре тысячи раз подряд.

Куриев намерен через некоторое время повторить попытку и побить собственный рекорд. Министр Чеченской Республики по физической культуре Муса Ханариков отметил, что мальчик посвятил достижение главе республики Рамзану Кадырову.

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