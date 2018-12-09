Кадыров распек Мутко за невнимательность к Грозному

КАВПОЛИТ Интернет-портал / YouTube

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Поводом для этого послужило то, что вице-премьер не приехал на празднование 200-летия Грозного. Такое заявление Кадыров сделал во время бизнес-форума «Инвестируй в Кавказ». Видеозапись опубликована на канале «Кавполита» в YouTube.

Кадыров напомнил, что вице-премьер (которого он сначала ошибочно назвал Владимиром) возглавлял оргкомитет по проведению юбилея, но ни разу не проводил совещания на месте, на самом праздновании не присутствовал, а предпочел уехать на отдых.

«Он взял отпуск, поехал отдыхать. Хотя у нас самый лучший отдых, мы тоже могли бы ему поставить стол, красивое место показать», — сказал глава Чечни.

Участники форума попытались объяснить, что Мутко контролировал подготовку к мероприятию, в ответ Кадыров призвал не защищать чиновника и подчеркнул, что никаких заслуг вице-премьера в подготовке не увидел.

Празднование 200-летия Грозного состоялось 5 октября.

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