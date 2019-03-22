Нападение беглого преступника на полицейских в Татарстане попало на видео

Интернет-газета «Реальное время» / YouTube

Преступник, сбежавший из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Нижнекамск (Татарстан), смертельно ранил ножом полицейского, после чего был ликвидирован коллегами погибшего. Запись инцидента в пятницу, 22 марта, публикует издание «Реальное время».

Как отмечается, нападение было совершено у здания УВД Нижнекамска. Раненный полицейский позже скончался в больнице. В МВД Татарстана пока никак не прокомментировали произошедшее.

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