Нападение на полицейских в Москве попало на видео

Следственный комитет показал кадры момента нападения на полицейских в центре Москвы. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Сивцев Вражек, недалеко от здания МИД. По информации столичного главка СК, нападавший — 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев — открыл стрельбу по полиции по охране дипломатических представительств. Один из полицейских получил непроникающее ранение в ногу.

Нападавший был тяжело ранен ответным огнем. В течение 15 минут врачи пытались его реанимировать, однако он скончался. Рассматривается несколько версий нападения, в том числе попытка завладеть табельным оружием полицейского, хулиганские побуждения или неадекватное поведение, возможно, под воздействием наркотиков.

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